Operativos simultáneos en Punilla: siete personas detenidas

En las últimas horas, siete personas fueron detenidas en el Valle de Punilla luego de una serie de intervenciones policiales vinculadas a amenazas, resistencia a la autoridad y tentativas de robo de vehículos, según se informó oficialmente.

Los casos se desarrollaron en Carlos Paz, Cosquín, San Esteban y Huerta Grande, a partir de distintos hechos registrados en la vía pública y denunciados por vecinos. Como resultado de los operativos, se logró recuperar una motocicleta que había sido robada y se procedió al secuestro de vehículos, ganzúas y otros elementos utilizados para cometer robos.

Las detenciones se concretaron tras controles y recorridos preventivos en cada una de las localidades mencionadas, en el marco de acciones orientadas a frenar hechos reiterados que afectan la convivencia y la seguridad en la región.

Los elementos secuestrados y las personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar la participación de cada involucrado en los distintos episodios.