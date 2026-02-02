Piden colaboración para encontrar a un adolescente de 17 años

Se encuentra activa la búsqueda de Jeremías Joel Santillán, un adolescente de 17 años, cuyo paradero es desconocido desde el 29 de enero de 2026 en la ciudad de Alta Gracia, departamento Santa María.

Según la información difundida, el joven vestía una remera negra y un pantalón de jean al momento de ser visto por última vez. El último registro de su presencia se produjo en la Unidad Judicial de Alta Gracia, y desde entonces no hubo novedades sobre su ubicación.

Ante esta situación, se solicitó la colaboración de la comunidad para aportar cualquier dato que permita dar con el adolescente. Cualquier información puede ser comunicada a la Unidad Judicial de Alta Gracia, a los teléfonos 03547-423152, internos 50801 / 50802, o a la comisaría más cercana.