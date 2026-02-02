Policías salvaron a una nena de 4 años que se había ahogado con comida

Efectivos policiales asistieron este lunes al mediodía a una niña de 4 años que presentaba signos de ahogamiento tras broncoaspirarse con alimento, en un hecho ocurrido en barrio Ferrer.

El episodio se registró en la zona de calle Domingo de Irala al 1100, donde un móvil policial que se encontraba patrullando fue interceptado por una mujer que solicitó ayuda urgente para su hija, quien no respiraba.

Ante la situación, los uniformados trasladaron de inmediato a la menor junto a su madre hacia la Clínica Vélez Sarsfield, ubicada en calle Naciones Unidas al 984. Durante el trayecto, los efectivos realizaron maniobras de primeros auxilios para asistir a la niña.

Una vez en el centro médico, la menor fue atendida por el personal de salud y se confirmó que se encontraba fuera de peligro.