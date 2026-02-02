Rápido operativo policial permitió recuperar una motocicleta sustraída

Un rápido operativo policial permitió en la mañana de este lunes la aprehensión de tres personas —un hombre mayor de edad y dos menores de 16 y 17 años— y la recuperación de una motocicleta que había sido sustraída momentos antes en la ciudad de Córdoba.

El procedimiento se inició luego de que un empleado denunciara que, mientras circulaba por avenida Circunvalación, fue atacado por varios sujetos que le arrojaron elementos contundentes. A raíz de la agresión, la víctima se vio obligada a abandonar el rodado y dio inmediato aviso a la Policía.

Con los datos y características aportados, los efectivos desplegaron un operativo de búsqueda por el sector, que permitió localizar a los sospechosos en barrio Altamira. Durante el rastrillaje, los uniformados hallaron la motocicleta robada, una Isma 110 cc, que se encontraba oculta en un domicilio abandonado ubicado en calle Argaradoña al 5800.

Los aprehendidos y el vehículo recuperado fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición de la Justicia. En el caso de los menores, intervienen las autoridades correspondientes conforme a lo establecido por la legislación vigente.