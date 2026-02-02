Se incendió un vagón del Tren de las Sierras en La Calera

Un incendio afectó a un vagón del Tren de las Sierras este lunes por la noche en la estación de trenes de La Calera, ubicada en la intersección de Rivadavia y San Martín, en barrio Centro.

El hecho ocurrió por causas que aún se investigan y motivó la intervención de Bomberos voluntarios, que trabajan en el lugar para controlar la situación y evitar que el fuego se propague a otros sectores de la formación o de la estación.

El episodio generó preocupación entre vecinos y personas que se encontraban en la zona, mientras se desarrollan las tareas de control y enfriamiento. Hasta el momento no se brindaron precisiones oficiales sobre el origen del incendio ni sobre eventuales daños materiales.

La situación continúa siendo evaluada en el lugar.