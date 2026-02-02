Solicitan ayuda para encontrar a un joven desaparecido

La Fiscalía de Instrucción del Primer Turno de Villa Carlos Paz solicitó la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Diego Emanuel Pareda, de 28 años, oriundo de esta ciudad, quien actualmente residiría en la localidad de Matadero, provincia de Buenos Aires.

Según se informó oficialmente, la última comunicación con el joven se registró el pasado 22 de enero del corriente año, y desde entonces no se ha vuelto a tener noticias sobre su ubicación.

Pareda presenta las siguientes características físicas: mide aproximadamente 1,75 metros de altura, es de tez clara, contextura física robusta, ojos color pardo y cabello castaño corto. Asimismo, se indicó que no posee tatuajes ni cicatrices visibles que permitan una identificación inmediata.

Ante cualquier información que pueda resultar útil para la investigación, las autoridades solicitan comunicarse de manera urgente con la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz, al teléfono (03541) 428181, internos 55801, 55802 o 55804, o bien acercarse a la dependencia policial o unidad judicial más cercana.