Sorpresa en Carlos Paz: estacionó una Hilux, volvió y encontró a un ladrón adentro

La noche avanzaba con normalidad en el centro de Carlos Paz hasta que una escena inesperada rompió la rutina. Anoche, cerca de las 22.30, un vecino volvió a buscar su Toyota Hilux, que había dejado estacionada en la vía pública, sobre calle 9 de Julio, y al acercarse notó algo fuera de lugar.

Al abrir la puerta, se encontró con un hombre dentro del vehículo. La cerradura presentaba daños visibles y todo indicaba que la camioneta estaba siendo forzada. La sorpresa dio paso al llamado inmediato a la Policía.

En pocos minutos, personal del Escuadrón Motorizado Enduro llegó al lugar y controló al hombre que se encontraba en el interior del rodado. Se trata de una persona de 41 años, oriunda de Córdoba capital.

Durante la intervención, los efectivos secuestraron un destornillador, una llave y un teléfono celular, elementos que habrían sido utilizados para intentar llevarse la camioneta.

El delincuente fue trasladado a la dependencia policial, mientras se avanzó con las actuaciones por el intento de robo. El hecho generó sorpresa entre vecinos y ocasionales transeúntes del sector, una de las zonas más transitadas de la ciudad durante la noche.