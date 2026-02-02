Un joven resultó herido tras un grave accidente en Altas Cumbres

Un siniestro vial se registró este sábado por la tarde sobre el camino de las Altas Cumbres, a la altura del kilómetro 79, que resultó con un joven herido y un importante operativo de rescate por parte de los servicios de emergencias.

Por causas que se investigan, un vehículo Fiat Uno sufrió un despiste, lo que provocó que el rodado diera varios tumbos. Como consecuencia del impacto, resultó lesionado un joven de 22 años, oriundo de la ciudad de Córdoba Capital, quien quedó atrapado en el interior del automóvil.

La víctima presentaba múltiples traumatismos, aunque se encontraba consciente al momento del operativo. Posteriormente, fue trasladada al Hospital Gumersindo Sayago, en la ciudad de Villa Carlos Paz, para una mayor valoración médica.

En el lugar trabajó personal del DUAR, en conjunto con Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, el SEM Punilla Sur y efectivos policiales de la URD Punilla, quienes realizaron tareas de asistencia primaria, extracción y rescate del conductor.