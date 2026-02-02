Video: Así rescataron a un perro atrapado por la crecida del río en San Antonio

Un perro que había quedado atrapado en medio de la creciente del río San Antonio fue rescatado por personal de la guardia local, en un hecho ocurrido durante la jornada de ayer y que quedó registrado en video por un vecino del sector.

Durante la creciente de ayer en el río San Antonio, agentes de la guardia local rescataron a un perro que había quedado atrapado en la corriente. El momento fue filmado por un vecino. pic.twitter.com/2p0ddGOl83 — EL DIARIO (@diariocarlospaz) February 2, 2026

Las imágenes, que comenzaron a circular en redes y grupos de mensajería, muestran a los agentes avanzando entre la corriente hasta alcanzar al animal, que se encontraba desorientado y con dificultades para salir por sus propios medios.

De acuerdo a los testimonios compartidos junto al material audiovisual, el procedimiento se realizó en pocos minutos y permitió retirar al perro hacia una zona segura de la costa, sin que se informaran lesiones visibles.

El video fue grabado por un vecino que presenció la escena desde la ribera y luego lo envió a distintos contactos, donde generó múltiples reacciones por la intervención de los efectivos.