Video muestra el robo de una moto en Playas de Oro 4

Una motocicleta fue robada en la madrugada del martes 27 de enero en un complejo turístico ubicado sobre calle Capitan Bustos, en la zona de Playas de Oro 4, en San Antonio de Arredondo. El hecho ocurrió alrededor de la 1:20 y quedó registrado en un video de cámaras de seguridad.

Robaron una moto en un complejo turístico de San Antonio de Arredondo. Ocurrió de madrugada en Playas de Oro 4, quedó grabado en video y la denuncia ya fue realizada. Vecinos advierten más hechos similares en plena temporada. pic.twitter.com/8ux8utGv9s — EL DIARIO (@diariocarlospaz) February 2, 2026

Según relató el damnificado, se trata de una Honda NX 350 Sahara con estética similar a la nueva Honda Tornado. El rodado pertenece al dueño del complejo y fue sustraído en pocos minutos mientras había turistas alojados y movimiento habitual en el lugar, sin que nadie advirtiera la situación en el momento.

De acuerdo al registro fílmico, el robo se concretó en aproximadamente cuatro minutos. Posteriormente se realizó la denuncia correspondiente.

Vecinos del sector manifestaron su preocupación por una seguidilla de hechos delictivos durante la temporada turística, señalando que en las últimas semanas se escucharon varios relatos de situaciones similares en distintos puntos de la localidad.