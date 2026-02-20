Alerta por tormentas para esta tarde: lluvias intensas, ráfagas y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para esta tarde en gran parte de la provincia. El informe advierte que podrían registrarse lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas fuertes y caída de granizo.

Según el organismo, los fenómenos estarían acompañados por actividad eléctrica frecuente y acumulados significativos de agua, lo que podría generar anegamientos temporarios en zonas urbanas y rurales.

Las ráfagas de viento podrían superar los 90 kilómetros por hora en algunos sectores, por lo que se recomienda asegurar objetos que puedan volarse y extremar precauciones al circular, especialmente en rutas y avenidas expuestas.