Allanaron cuatro casas y desbarataron una banda narco en Brinkmann

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticuló una banda dedicada a la venta de drogas en Brinkmann y detuvo a seis personas mayores de edad, tras una investigación iniciada por denuncias anónimas al 0800 del Ministerio Público Fiscal.

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas en Santa Rosa s/n, Juan Pablo II s/n, Falucho al 1100 y 25 de Mayo al 1000. Según se informó, en esos domicilios se comercializaban estupefacientes.

Durante los allanamientos, en los que participaron efectivos de la Brigada de San Francisco junto a la División K9, se secuestraron 408 dosis de cocaína, cuatro de marihuana, varias plantas de cannabis sativa, 648.600 pesos en efectivo, tres balanzas digitales, una motocicleta y otros elementos vinculados a la causa.

Entre los detenidos hay cuatro hombres de 18, 23, 44 y 49 años y dos mujeres de 23 y 49. De acuerdo a la investigación, tres de ellos serían padre e hijos.

La organización ofrecía también un servicio “puerta a puerta”, entregando la droga bajo modalidad delivery.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en San Francisco dispuso el traslado de las personas involucradas y de los elementos secuestrados a sede judicial.