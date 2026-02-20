Brutal ataque en Estancia Vieja, una mujer detenida con dólares y euros

Una mujer de 29 años fue detenida ayer a la tarde en el Centro Viejo de Villa Carlos Paz luego de haber atacado a balazos la casa de quien sería su suegra, ubicada en la localidad de Estancia Vieja. Trascendió que tenía pedido de captura de la Provincia de Salta por un hecho de robo y la atraparon a bordo de un vehículo con una gran cantidad de dólares y euros.

El operativo se concretó en la zona del Cucú y la agresora iba a bordo de un vehículo Fiat Uno junto a otras personas.

La justicia tomó intervención en el caso para intentar esclarecer el caso y se conoció que la mujer está sindicada como una de las presuntas implicadas en un robo cometido días atrás en la localidad.

Durante el procedimiento, los efectivos de la Departamental Punilla secuestraron una suma de 5.100 dólares estadounidenses y 200 euros, cuya procedencia se encuentra bajo investigación judicial.

También se controló el rodado en el que se desplazaba la agresora junto a tres hombres de 18, 20 y 31 años, quienes se presume también habría tenido participación en el hecho delictivo ocurrido en la zona.