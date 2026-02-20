Buscaban elementos robados y hallaron otros objetos en Bell Ville

Este jueves por la tarde, personal policial realizó cinco allanamientos simultáneos en distintos domicilios de Bell Ville en el marco de una investigación por un robo ocurrido en Barrio Jardín.

Los procedimientos, concretados alrededor de las 16:30, arrojaron resultado negativo en relación a los elementos denunciados como sustraídos en ese hecho.

Sin embargo, en una vivienda de calle Los Fresnos se secuestró un cable prolongación de 15 metros y varias cajas de cigarrillos, vinculados a otro hecho contra la propiedad registrado en el mismo sector de la ciudad.

En ese domicilio, un hombre mayor de edad intentó resistirse al accionar policial y fue reducido y trasladado a la Alcaidía local, imputado por resistencia a la autoridad. Quedó a disposición del magistrado interviniente.