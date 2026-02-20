Buscan a Moro tras ser embestido y cargado en un auto rumbo a Tanti o Carlos Paz

Solidaridad
Un perro llamado “Moro” es intensamente buscado desde el 18 de febrero, alrededor de las 19:30, cuando fue atropellado en la zona del Mirador del Lago, en Bialet Massé.
Según testigos, tras el impacto el animal fue subido a un vehículo que se retiró en dirección a Tanti o Villa Carlos Paz. De acuerdo al relato de jóvenes que presenciaron la escena, el automóvil sería un Fiat Punto de color blanco.
Sus dueños difundieron números de contacto para cualquier información que permita dar con su paradero: 3541 577186 (Nahuel) y 3541 752001 (Florencia).
Moro es un perro de tamaño pequeño, de pelaje claro y orejas erguidas.