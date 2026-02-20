Buscan a un joven que se filmó “colgando” sobre el Dique San Roque

Villa Carlos Paz. La Policía busca a un joven que protagonizó este jueves un impactante video en el que se lo observa colgando sobre el embudo del Dique San Roque, en Villa Carlos Paz. La secuencia, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra al joven suspendido en el aire, sosteniéndose únicamente con una mano desde la baranda de contención.

Las imágenes generaron preocupación tanto entre las autoridades como en la comunidad, debido al altísimo riesgo que implica este tipo de conductas. En el video, el protagonista realiza una maniobra extremadamente peligrosa sobre uno de los puntos más sensibles de la estructura, poniendo en serio peligro su integridad física.

A raíz de este hecho se inició un operativo para identificar al joven, con el objetivo de determinar las circunstancias del hecho y evaluar posibles sanciones. Además, remarcaron la importancia de desalentar este tipo de acciones, especialmente cuando son difundidas en redes sociales y pueden incentivar imitaciones.

Desde las fuerzas de seguridad advirtieron que este tipo de conductas no solo representan un riesgo individual, sino que también pueden derivar en operativos de rescate que ponen en peligro a terceros. Asimismo, recordaron que el acceso a sectores peligrosos de la infraestructura está restringido precisamente para prevenir accidentes.

El caso reabre el debate sobre los desafíos virales y las conductas temerarias que buscan repercusión en internet, muchas veces sin dimensionar las graves consecuencias que pueden ocasionar. Mientras tanto, la investigación continúa para dar con el protagonista del video.