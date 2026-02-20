Camión con soja volcó en el acceso a Villa Huidobro

Un camión cargado con soja volcó pasadas las 8 de la mañana de este viernes en el sector del acceso de tránsito pesado de Villa Huidobro, en el sur provincial.

Por causas que aún se intentan establecer, el transporte terminó volcado sobre la traza destinada al tránsito de carga, lo que generó complicaciones momentáneas en la circulación de la zona.

El conductor, conocido en el ámbito local como “Melli” Godoy, logró salir por sus propios medios del habitáculo tras el siniestro. Según informó el medio RadioCentro, el hombre confirmó que se encontraba en buen estado de salud.

En el lugar trabajaron servicios de emergencia y personal policial para asegurar el área y coordinar las tareas posteriores al vuelco.