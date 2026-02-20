Cayó en la vereda y terminó internada tras un fuerte golpe en la cabeza

Alta Córdoba
Cayó en la vereda y terminó internada tras un fuerte golpe en la cabezaUna vecina activó el programa Cordobeses en Alerta y permitió una rápida asistencia y traslado de la mujer de 76 años a un sanatorio privado.
Una mujer de 76 años sufrió una caída en la vía pública en barrio Alta Córdoba y debió ser trasladada a un sanatorio privado tras golpearse la cabeza. La intervención se activó a partir del aviso de una vecina a través del programa Cordobeses en Alerta.
El hecho ocurrió en Pasaje Ángel Pacheco. Según se informó, la mujer se resbaló cuando ingresaba a su vivienda y golpeó la nuca contra el cordón, lo que le provocó un sangrado visible.
Tras el alerta, dos móviles acudieron al lugar y brindaron asistencia inmediata. Luego coordinaron el traslado al centro de salud, donde se le diagnosticó traumatismo craneoencefálico y quedó internada en observación.
La vecina que realizó el llamado acompañó a la mujer durante el traslado hasta la llegada de un familiar directo, quien quedó a su cuidado.
“Lo que más me dejó tranquila fue la contención que nos dieron los agentes y saber que llegan al instante que uno los necesita”, expresó la mujer que activó la alerta.
La persona asistida también valoró el funcionamiento del programa y señaló que la presencia frecuente de móviles en el sector le genera mayor sensación de seguridad.