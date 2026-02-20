Cayó grupo acusado de robos domiciliarios en Traslasierra

La Policía de Córdoba desarticuló una banda delictiva señalada por una serie de robos domiciliarios ocurridos durante 2025 en la región de Traslasierra, tras un operativo llevado a cabo en la localidad de Las Tapias.

De acuerdo con la investigación, la organización estaba conformada por al menos cuatro hombres que actuaban bajo la modalidad conocida como “escruche”. El grupo aprovechaba la ausencia de moradores para ingresar a las viviendas mediante el escalamiento o la rotura de aberturas y sustraer dinero y objetos de valor.

El procedimiento se realizó en una vivienda alquilada, donde fueron detenidos cuatro sospechosos de 25, 27, 35 y 45 años, todos oriundos de Córdoba y con antecedentes por delitos contra la propiedad.

Los investigadores establecieron que los acusados utilizaban distintos vehículos para desplazarse hasta Traslasierra, cometer los ilícitos y luego regresar a la capital provincial. Durante los allanamientos se secuestraron tres automóviles y diversos elementos considerados de interés para la causa.

El operativo estuvo a cargo de la División Investigaciones de la Departamental San Javier y se desarrolló en el marco de una pesquisa dirigida por la Fiscalía de Fuero Múltiple N° 1 de Villa Dolores, bajo la conducción de la fiscal Lucrecia Zambrana.