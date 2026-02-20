Clausuran cuatro depósitos sin habilitación en Río Segundo y Juárez Celman

El Ministerio de Bioagroindustria clausuró cuatro expendios y depósitos de fitosanitarios en los departamentos Río Segundo y Juárez Celman, tras constatar que funcionaban sin la habilitación correspondiente. Los procedimientos se realizaron esta semana en Ucacha, Las Junturas y Villa del Rosario.

Los controles estuvieron a cargo de la Dirección General de Fiscalización y Control y se llevaron adelante de oficio, con el objetivo de verificar el cumplimiento de la Ley N° 9164 y su Decreto Reglamentario 132/05.

Durante las inspecciones se revisaron las habilitaciones de los establecimientos, las condiciones edilicias y de seguridad, el estado de los equipos de pulverización y la utilización de la Receta Fitosanitaria Digital obligatoria para cada aplicación.

Como resultado, se dispuso la clausura de cuatro locales mediante la colocación de fajas, al comprobarse que no contaban con autorización para operar.

Además, se intimó a productores de la zona a confeccionar la Receta Fitosanitaria Digital para cada aplicación realizada, conforme a la normativa vigente.

Desde la cartera provincial recordaron que toda aplicación de productos fitosanitarios debe efectuarse con equipos y operarios habilitados y bajo prescripción de un asesor fitosanitario matriculado.

Para denuncias o consultas, se encuentra disponible la línea 0800-888-2476 y la plataforma digital oficial de Fiscalización y Control.