Desbaratan un invernadero de marihuana y detienen a una mujer

Una mujer mayor de edad fue detenida este jueves en Marcos Juárez luego de que efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico desmantelaran un invernadero de marihuana que funcionaba en una vivienda de barrio San José.

El operativo se concretó en una casa ubicada sobre calle Teresa Trujillo al 200, tras diversas denuncias anónimas recibidas a través del 0800 del Ministerio Público Fiscal.

En el lugar, los investigadores desarmaron una estructura utilizada para el cultivo de cannabis y secuestraron varios envoltorios de marihuana, plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo, una balanza digital y otros elementos vinculados a la actividad.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez, la mujer fue trasladada a sede judicial y quedó a disposición de la Justicia.