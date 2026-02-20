Detuvieron a una «naranjita» tras agredir a una mujer y golpear a un policía

El personal del Comando de Acción Preventiva detuvo ayer a la tarde a una «naranjita» que agredió a una comerciante y golpeó a un policía, en un nuevo episodio de violencia urbana registrada en Nueva Córdoba. Se hizo un procedimiento en la calle Independencia al 500, donde fue detenida una joven menor de edad que se desempeñaba como cuidacoches.

Minutos antes, la propietaria de un local comercial denunció que la adolescente la había agredido físicamente.

Al arribo del personal policial, la adolescente se mostró hostil y atacó a uno de los efectivos con una tijera, provocándole un corte en el dedo índice de la mano derecha. La menor fue trasladada junto al elemento incautado y quedó a disposición de la justicia.