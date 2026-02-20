Violencia urbana

Detuvieron a una «naranjita» tras agredir a una mujer y golpear a un policía

El hecho se produjo el jueves pasado en horas tarde en el barrio Nueva Córdoba.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
viernes, 20 de febrero de 2026 · 13:49

El personal del Comando de Acción Preventiva detuvo ayer a la tarde a una «naranjita» que agredió a una comerciante y golpeó a un policía, en un nuevo episodio de violencia urbana registrada en Nueva Córdoba. Se hizo un procedimiento en la calle Independencia al 500, donde fue detenida una joven menor de edad que se desempeñaba como cuidacoches.

Minutos antes, la propietaria de un local comercial denunció que la adolescente la había agredido físicamente.

Al arribo del personal policial, la adolescente se mostró hostil y atacó a uno de los efectivos con una tijera, provocándole un corte en el dedo índice de la mano derecha. La menor fue trasladada junto al elemento incautado y quedó a disposición de la justicia.

Más de
naranjita detenida violencia urbana nueva córdoba policía herido

Comentarios