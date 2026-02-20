Dos vehículos chocaron en la Rosario–Córdoba y hay personas heridas

Un siniestro vial ocurrido este viernes obligó a interrumpir por completo el tránsito en la Autopista Rosario–Córdoba, a la altura del kilómetro 666, dentro de la jurisdicción de Río Segundo.

De acuerdo con la información preliminar, dos automóviles chocaron por alcance cuando circulaban en dirección hacia la ciudad de Córdoba. El fuerte impacto dejó como saldo varias personas con heridas, que recibieron atención en el lugar por parte de los servicios de emergencia y luego fueron derivadas a centros de salud de Córdoba capital y de Pilar.

Hasta el momento no trascendió de manera oficial cuántos lesionados hubo ni cuál es su estado de salud. En tanto, el tramo afectado permanece con corte total mientras continúan las tareas de asistencia y se trabaja en la remoción de los vehículos involucrados.

Las autoridades implementaron desvíos debidamente señalizados para ordenar la circulación y reducir demoras. En el lugar intervienen efectivos policiales y equipos de emergencia, y se solicita a los conductores circular con extrema precaución y optar por vías alternativas hasta que se normalice la situación.