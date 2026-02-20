Entró a robar en un departamento, perdió el equilibro y cayó al vacío

Un delincuente fue detenido esta madrugada luego de haber intentado entrar a un departamento por una ventana y caer al vacío desde una importante altura. El suceso se produjo en un inmueble ubicado en la calle Rivadavia al 1500 en pleno centro de la ciudad de Córdoba y trascendió que fue trasladado hacia el Hospital de Urgencias.

El herido tiene 29 años y por circunstancias a establecer, perdió la estabilidad cuando trató de ingresar al domicilio. Fue entonces que se desplomó hacia el patio interno del piso 7º y debió ser auxiliado mediante la utilización de una camilla sesta.

Los bomberos y el personal del DUAR lograron inmovilizarlo y lo trasladaron hasta el piso 8º para luego ser asistido por el servicio de emergencias y derivado a un centro asistencial con politraumatismos.