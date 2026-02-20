Estaba cruzando el río, se descompensó y perdió la vida

La justicia se encuentra investigando la muerte de una mujer en Villa María. Según informaron fuentes policiales, la víctima se encontraba cruzando el río cuando se habría descompensado.

El hecho ocurrió este viernes 20 de marzo en horas de la mañana en la Playa Arenero del barrio Vista Verde.

La mujer tenía 40 años de edad y por causas que se investigan, se descompuso mientras cruzaba por el cauce junto a un hombre. Se ordenaron una serie de pericias en el lugar y el caso ha sido caratulado como muerte de etiología dudosa.