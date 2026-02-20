Explotó un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería

Tres personas resultaron heridas tras la explosión de un paquete bomba en la Escuela Superior de Gendarmería ubicada en el barrio porteño de San Nicolás donde trabajan once móviles.

Según el parte oficial el hecho ocurrió esta tarde en el edificio ubicado en la Avenida Paseo Colón 533 y dejó a tres pacientes quemados, dos de los cuales fueron trasladados al Hospital Argerich, mientras que una cuarta persona fue asistida con oxígeno.

El mismo informe indicó que se trata de una encomienda de tres paquetes que recibieron hace cuatro meses y, de los bultos que estaban a resguardo en el piso once, explotó uno, por lo que se evacuó la totalidad del edificio de manera preventiva.

Fuentes allegadas al caso informaron a NA que no hay sospechosos indentificados y confirmó que el destinatario del paquete era el ex Comandante Mayor Diego Gasparutti que fue director de la escuela entre 2021 y 2022, mientras que actualmente se encuentra retirado desde hace cuatro meses y este mediodía ingresó al establecimiento para retirar el envío que detonó.

Asimimso, el caso es una averiguación de estrago e intimidación pública. De cualquier manera, esta calificación es absolutamente provisoria.

La ministra de seguridad, Alejandra Monteoliva, se presentó en el lugar del hecho y dialogó con el director del SAME, Alberto Crescente, aunque no dio declaraciones a la prensa.

Personal de Bomberos de la Ciudad, Policía de la Ciudad, la Policía Federal, el jefe de explosivos del mismo cuerpo, así como el superintendente de bomberos, oficial superior de investigaciones y personal de la división de la unidad de investigación antiterrorista.

El llamado alerta al 911 fue realizado a las 13.24, momento en que dieron asistencia el SAME y los primeros efectivos.

El hecho se encuentra a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 8, a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi, bajo la responsabilidad de Verónica Lara, que dispuso actuaciones a cargo de PFA, Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA).

Los efectivos llevaron a cabo la detonación de un segundo paquete que no tenía explosivos en su interior y el caso, hasta el momento, fue caratulado como “Estrago e intimidación pública”.