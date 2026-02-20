Investigan la muerte de una mujer en la Costanera de Villa María

Una mujer de 40 años fue hallada sin vida en la madrugada de este viernes en la zona de la Costanera, en el sector del arenero del barrio Vista Verde, en Villa María. La Justicia investiga el hecho como muerte de etiología dudosa.

El episodio se conoció alrededor de las 5:50, cuando un llamado al 911 alertó sobre la descompensación de una mujer que se encontraba a la vera del río junto a su pareja, un hombre también de 40 años. Según relató el propio acompañante, la mujer se desvaneció repentinamente y solicitó asistencia médica.

Al arribar al lugar, efectivos de la Patrulla Preventiva constataron que la mujer no presentaba signos vitales. De acuerdo con la información preliminar, la pareja se encontraba en situación de calle y, en una primera evaluación, el cuerpo no evidenciaba signos externos de violencia.

En el sitio trabajaron el médico policial de turno y personal de Policía Científica del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, quienes realizaron las pericias correspondientes para avanzar en la investigación.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de Primer Turno de Villa María, a cargo de la fiscal Silvia Maldonado, quien dispuso las medidas necesarias para determinar con precisión las causas del fallecimiento y las circunstancias en que ocurrió.