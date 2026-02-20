La mujer buscada en Punilla fue hallada en la Terminal de Córdoba

Una mujer que era buscada por la Justicia fue localizada en la Terminal de Ómnibus de Córdoba durante tareas preventivas realizadas por la Guardia Urbana Municipal.

Se trata de Fabiana Andrea Mazza, quien tenía un pedido de paradero vigente a solicitud de la Fiscalía de Instrucción Múltiple de la ciudad de Cosquín. De inmediato se dio aviso al Ministerio Público Fiscal y se activó el protocolo correspondiente.

La mujer había sido vista por última vez el 16 de febrero en la localidad de Santa María de Punilla. El caso había sido difundido días atrás por el Ministerio Público Fiscal, y a partir de ello la Justicia de Faltas había alertado a los equipos de patrullaje y a las áreas de monitoreo para reforzar el seguimiento.