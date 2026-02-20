Macabro hallazgo en un lago de Calamuchita

Un hombre de 35 años fue localizado sin vida este mediodía en la costa del lago, en inmediaciones del Club Aeropuerto de Villa Ciudad Parque.

El operativo se activó tras un aviso que alertó sobre la presencia de un cuerpo en el agua. Efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR) se constituyeron en el lugar y constataron que la víctima se encontraba flotando en el espejo de agua.

Posteriormente, un servicio de emergencias arribó al sector y confirmó el fallecimiento.

La zona fue resguardada para preservar la escena mientras trabajaban los peritos y se desarrollaban las primeras actuaciones.

Interviene la Fiscalía de Instrucción de 2° turno de Río Tercero, a cargo del Dr. Alejandro Carballo, que dispuso las medidas correspondientes para esclarecer lo ocurrido.