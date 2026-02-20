Motociclista sufrió lesiones graves tras caer en la Ruta 158

Un hombre de 35 años resultó con lesiones de gravedad luego de protagonizar un accidente en solitario en la tarde de este viernes sobre la Ruta Nacional 158, a la altura del kilómetro 146, en cercanías de Las Mojarras.

El siniestro ocurrió alrededor de las 16:30, cuando por causas que aún se intentan establecer el conductor de una motocicleta 110 cc perdió el control del rodado y terminó cayendo sobre la banquina.

En el lugar trabajó personal policial y efectivos de los Bomberos Voluntarios de Villa María, quienes trasladaron al herido al Hospital Regional Pasteur.

Según el parte médico, el motociclista sufrió traumatismo cerrado de tórax con contusión pulmonar bilateral, hemotórax derecho, fractura del undécimo arco costal derecho y una lesión renal izquierda grado V, cuadro que fue calificado como lesiones graves.

Las actuaciones fueron labradas con intervención de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple N° 1 de Villa María, a cargo de la fiscal Dalila Alcalá.