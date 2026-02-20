Motociclista terminó en el hospital Sayago tras fuerte caída

Un motociclista resultó herido este miércoles tras caer con su vehículo en la ruta provincial 14, a la altura del kilómetro 7, en jurisdicción de San Antonio de Arredondo.

Según informaron desde Bomberos Voluntarios de Icho Cruz, una unidad liviana con cuatro efectivos acudió al lugar luego de que se reportara la caída en solitario. El hecho se habría producido en la zona de avenida Cura Brochero y Capitán Giachino.

El conductor viajaba solo y presentaba una posible fractura de muñeca y politraumatismos. Fue asistido en el lugar y luego trasladado por el Servicio de Emergencias Médicas Punilla Sur al hospital Gumersindo Sayago de Villa Carlos Paz.

En el operativo trabajaron además efectivos policiales y personal de la Guardia Local.