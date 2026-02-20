Murió un peatón tras haber sido atropellado en la Avenida Circunvalación

Un hombre de 32 años perdió la vida luego de haber sido atropellado en la Avenida Circunvalación de la ciudad de Córdoba. Según pudo conocerse, habría intentado cruzar la calzada desde el cantero central hacia la banquina.

El hecho ocurrió este viernes 20 de febrero en horas de la madrugada a la altura del kilómetro 34 (anillo externo).

Por causas que se tratan de establecer, la víctima se desplazaba a pie y fue embestida por un automóvil Chevrolet Onix, que era conducido por una mujer de 64 años y donde viajaban otra mujer mayor de edad y una menor.

En el lugar de los hechos, trabajó personal policial y se dio intervención a la justicia.