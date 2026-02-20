Para evitar picadas, Valle Hermoso aumenta los controles vehiculares

Operativo conjunto en Punilla
Para evitar picadas, Valle Hermoso aumenta los controles vehicularesPersonal municipal, Defensa Civil y Policía verificaron documentación y condiciones de seguridad en autos y motos.
Este jueves se desplegó un operativo de control vehicular en distintos sectores de Valle Hermoso, con el objetivo de prevenir picadas y reforzar las condiciones de seguridad vial en la localidad.
El procedimiento contó con la participación de personal de Defensa Civil, Inspección General del Municipio y efectivos policiales, quienes realizaron controles sobre automóviles y motocicletas.
Durante el operativo se verificó que los conductores contaran con la documentación obligatoria para circular y que los vehículos reunieran las condiciones mínimas de seguridad exigidas por la normativa vigente.
Desde el municipio señalaron que este tipo de acciones buscan desalentar maniobras peligrosas y fortalecer el trabajo conjunto entre las distintas áreas para reducir riesgos en la vía pública.