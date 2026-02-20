¿Quién es el joven que se colgó sobre el embudo del San Roque?

Un joven deportista se filmó colgando a una gran altura sobre el embudo del dique San Roque de Villa Carlos Paz y encendió la polémica en las redes sociales. El usuario @adry.radd, oriundo de Rosario, se presenta como un amante del parkour y protagonizó una peligrosa maniobra que despertó la indignación y generó el repudio de las autoridades.

Las imágenes muestran cómo el turista pasa la muralla de contención del dique y se muestra sostenido únicamente con una mano sobre el vacío, con el vertedero a sus pies y haciendo señales a una cámara.

La grabación rápidamente se viralizó y provocó controversia por los peligros de este tipo de desafíos, más aún por el riesgo que haya otros que intenten imitar esta riesgosa conducta. Pero además, no es menor que la maniobra haya sido realizada en uno de los íconos más famosos de las sierras de Córdoba que recibe a miles de visitantes cada año.

En sus redes sociales, el joven suele compartir algunas de las destrezas que realiza en Rosario y otros puntos del país. Sin embargo, ninguna resultó tan osada como la acción que llevó adelante en el dique San Roque.

Por estas horas, la Policía de Córdoba inició una investigación para dar con el joven y no se descarta la intervención de la justicia.