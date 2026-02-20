Recuperan Honda Titán robada en Parque Siquiman

Una motocicleta con pedido de secuestro fue recuperada esta tarde en barrio Las Mojarras, en Parque Siquiman, durante un rastrillaje policial a pie en un espacio verde del sector.

El hallazgo se produjo cuando efectivos que recorrían la zona detectaron una Honda Titán negra abandonada. Al verificar los datos en el sistema, constataron que el rodado tenía un requerimiento judicial vigente.

La motocicleta fue trasladada al corralón policial y quedó a disposición de la autoridad judicial interviniente.