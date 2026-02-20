Se desató un incendio en una casa de Villa del Lago

Un incendio se desató anoche en una casa ubicada en el barrio Villa del Lago de Carlos Paz. Una dotación de los bomberos voluntarios se hizo presente en el lugar para controlar el fuego que habría comenzado en una cocina.

El hecho se produjo en una vivienda de la calle Liberia, la cual era habitada por una mujer de 73 años.

Al llegar al lugar, se realizaron tareas de enfriamiento y ventilación y se dispuso el traslado de la dueña de la propiedad hacia el Hospital Gumersindo Sayago. Según pudo conocerse, la damnificada se encuentra fuera de peligro.