Susto: Una serpiente venenosa apareció dentro de una máquina de coser

Una serpiente venenosa apareció dentro de una máquina de coser en una casa del interior de Córdoba. El hecho ocurrió en la tarde del jueves en una vivienda ubicada en la comuna de El Manzano y el reptil fue atrapado por los bomberos voluntarios.

Un vecino del barrio Tres Cóndores, de 52 años de edad, alertó a la Policía sobre la presencia de una yarará dentro del inmueble.

Ante la situación, se solicitó la colaboración de los bomberos voluntarios de La Granja, quienes acudieron al lugar para proceder con las tareas correspondientes. El personal especializado identificó al ejemplar como una yarará chica, una serpiente venenosa autóctona de la región que al no controlar su veneno, cuando muerde es más peligrosa que las mayores.

Tras su reconocimiento, se concretó la captura y el retiro del reptil, que fue puesto a resguardo.