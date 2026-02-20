El fuego habría comenzado en una freidora

Tensión y evacuados por un incendio en un local gastronómico de Nueva Córdoba

Debido a la gran cantidad de humo, fueron desalojados los residentes de un edificio contiguo.
Sucesos
viernes, 20 de febrero de 2026 · 09:40

Momentos de extrema tensión se vivieron anoche por un incendio en la cocina de un local gastronómico de Nueva Córdoba. Se evacuaron a cincuenta personas y trascendió que el fuego habría comenzado en la zona de la cocina.

El hecho se registró en un establecimiento sobre la calle Ituzaingó al 700 y todo apunta a una freidora.

Una importante columna de humo se produjo en el lugar y tuvieron que ser desalojados los residentes de un edificio colindante. El siniestro fue controlado por el personal interviniente y afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Las autoridades trabajan para determinar las causas que dieron origen al incendio.

