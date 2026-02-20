Tensión y evacuados por un incendio en un local gastronómico de Nueva Córdoba

Momentos de extrema tensión se vivieron anoche por un incendio en la cocina de un local gastronómico de Nueva Córdoba. Se evacuaron a cincuenta personas y trascendió que el fuego habría comenzado en la zona de la cocina.

El hecho se registró en un establecimiento sobre la calle Ituzaingó al 700 y todo apunta a una freidora.

Una importante columna de humo se produjo en el lugar y tuvieron que ser desalojados los residentes de un edificio colindante. El siniestro fue controlado por el personal interviniente y afortunadamente no se registraron personas lesionadas.

Las autoridades trabajan para determinar las causas que dieron origen al incendio.