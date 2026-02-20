Tres jóvenes volcaron cerca de San José de la Dormida

Un automóvil volcó esta madrugada sobre la Ruta Provincial 16, a pocos kilómetros de San José de la Dormida, luego de que su conductor perdiera el control y se saliera de la carpeta asfáltica.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.30. El Volkswagen terminó monte adentro con importantes daños materiales tras dar un vuelco.

El vehículo era conducido por un joven de 24 años, acompañado por otras dos personas de 19 y 20 años. Se dirigían desde Villa Tulumba hacia San José de la Dormida.

De acuerdo a lo informado por la Departamental Tulumba, los tres ocupantes sufrieron lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de La Dormida y personal del ETAC Norte.