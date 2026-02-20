Un trabajador sufrió una descarga eléctrica y cayó del techo de una casa

Un trabajador sufrió una descarga eléctrica y cayó desde el techo de una vivienda en Villa La Tela. El hombre, de 40 años, fue rescatado por personal del DUAR tras precipitarse a una propiedad vecina mientras realizaba tareas de construcción.

Fue asistido de urgencia en el lugar y derivado al Hospital Madre Teresa de Calcuta.

El episodio se registró en inmediaciones de avenida Fuerza Aérea y Aviador Valenti, donde, por causas que se tratan de establecer, se habría aproximado a las líneas de tendido eléctrico. Como consecuencia del impacto, la víctima se encontraba en un segundo piso y terminó cayendo sobre el techo de una vivienda colindante, quedando inmovilizada en el lugar.

Acudieron efectivos del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), quienes desplegaron un operativo de rescate y, mediante técnicas y elementos específicos, lograron asegurar, inmovilizar y descender al hombre en forma controlada.