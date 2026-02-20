Una beba nació en plena calle y fue asistida por policías

Un nacimiento inesperado ocurrió en el barrio San Fernando, cuando efectivos policiales asistieron a una mujer que se encontraba en trabajo de parto en plena vía pública y lograron que su hija naciera antes de la llegada de una ambulancia.

El hecho tuvo lugar en la calle Felipe Belardinelli al 3300, luego de que un hombre mayor de edad se comunicara con la línea de emergencias 911 para solicitar ayuda urgente. Según informaron fuentes policiales, la mujer, de 38 años, ya atravesaba el período expulsivo al momento del arribo de los uniformados, observándose la coronación fetal.

Ante la inmediatez de la situación, los efectivos actuaron con rapidez y comenzaron a asistir el parto en el lugar. Tras algunos minutos de intervención, lograron el alumbramiento de una beba, quien nació en buen estado de salud.

Posteriormente, la recién nacida fue trasladada en un móvil policial a la Nueva Maternidad provincial para su evaluación médica, mientras que la madre fue derivada en otro vehículo al mismo centro de salud.

Tanto la mujer como la beba permanecen internadas y fuera de peligro.