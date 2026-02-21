Activan alerta por creciente en el río de Mina Clavero

Las autoridades del departamento San Alberto activaron este martes el protocolo preventivo ante la crecida del Río Mina Clavero, que registró un Evento Hídrico Nivel 3 durante la tarde del 21 de febrero.

El operativo fue desplegado de manera conjunta por Defensa Civil de Mina Clavero y Villa Cura Brochero, junto a Guardias Locales, DUAR, ETAC y Bomberos Voluntarios, quienes realizaron tareas preventivas en ambas localidades ante el incremento del caudal.

Como parte de las medidas adoptadas, se activó el Protocolo del Sistema de Alerta Temprana y se dispuso el corte preventivo de distintos puentes para resguardar la seguridad de vecinos y turistas.

Entre los sectores afectados se encuentran los puentes Olmos y Central, en Mina Clavero, y los puentes Los Cajones y Los Cedros, que conectan Villa Cura Brochero con Mina Clavero.

Desde las autoridades informaron que, hasta el momento, no se registraron daños materiales ni personas lesionadas. En tanto, los equipos continúan con el monitoreo permanente del río y mantienen las tareas preventivas mientras evoluciona la situación.