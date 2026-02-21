Allanamiento en Quilino: detienen a otro integrante narco

Un hombre de 31 años fue detenido este sábado en Quilino durante un allanamiento realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico en barrio Rosedal.

El procedimiento se concretó en una vivienda de calle Las Violetas al 100, donde los efectivos irrumpieron en el marco de una investigación que ya había tenido movimientos a comienzos de mes. En el lugar incautaron distintos elementos vinculados a la causa.

Según la pesquisa, el detenido recibía droga de los principales investigados —que ya habían sido capturados— para luego distribuirla en distintos sectores de la ciudad.

La medida se desprende de un operativo realizado el 5 de febrero, cuando se desmanteló un punto de venta, se detuvo a una pareja de 25 y 28 años y se secuestraron dosis de marihuana, dos motocicletas y otros objetos relacionados con la actividad ilegal.

El hombre quedó acusado por comercialización agravada de estupefacientes y fue trasladado a sede judicial por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes.