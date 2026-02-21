Así baja con fuerza de la creciente en Mina Clavero

Lluvias
Así baja con fuerza de la creciente en Mina ClaveroEl video registra el paso del agua con fuerte caudal tras la activación del protocolo preventivo Nivel 3
El río de Mina Clavero volvió a crecer en las últimas horas y un video captado en la zona muestra con claridad el avance del agua con fuerte caudal, golpeando contra las piedras y cubriendo sectores habituales de paso.
La Municipalidad activó el protocolo preventivo por creciente Nivel 3 ante el incremento registrado, con el objetivo de resguardar a vecinos y turistas. Durante la jornada se solicitó evitar la permanencia en las márgenes, no cruzar vados y respetar las indicaciones del personal de seguridad desplegado en distintos puntos.
El monitoreo se mantiene de manera permanente a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en coordinación con Defensa Civil, Bomberos y la Policía, mientras se evalúa la evolución del caudal.