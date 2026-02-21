Así baja con fuerza de la creciente en Mina Clavero

El río de Mina Clavero volvió a crecer en las últimas horas y un video captado en la zona muestra con claridad el avance del agua con fuerte caudal, golpeando contra las piedras y cubriendo sectores habituales de paso.

uD83CuDF0A Impactante creciente en el río de Mina Clavero. El caudal aumentó con fuerza y activaron el protocolo preventivo Nivel 3. Autoridades piden no acercarse a las márgenes ni cruzar vados. pic.twitter.com/eioiLYUpAX — EL DIARIO (@diariocarlospaz) February 21, 2026

La Municipalidad activó el protocolo preventivo por creciente Nivel 3 ante el incremento registrado, con el objetivo de resguardar a vecinos y turistas. Durante la jornada se solicitó evitar la permanencia en las márgenes, no cruzar vados y respetar las indicaciones del personal de seguridad desplegado en distintos puntos.

El monitoreo se mantiene de manera permanente a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en coordinación con Defensa Civil, Bomberos y la Policía, mientras se evalúa la evolución del caudal.