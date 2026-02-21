Lluvias

Así baja con fuerza de la creciente en Mina Clavero

El video registra el paso del agua con fuerte caudal tras la activación del protocolo preventivo Nivel 3
Sucesos
sábado, 21 de febrero de 2026 · 19:52

El río de Mina Clavero volvió a crecer en las últimas horas y un video captado en la zona muestra con claridad el avance del agua con fuerte caudal, golpeando contra las piedras y cubriendo sectores habituales de paso.

La Municipalidad activó el protocolo preventivo por creciente Nivel 3 ante el incremento registrado, con el objetivo de resguardar a vecinos y turistas. Durante la jornada se solicitó evitar la permanencia en las márgenes, no cruzar vados y respetar las indicaciones del personal de seguridad desplegado en distintos puntos.

El monitoreo se mantiene de manera permanente a través de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en coordinación con Defensa Civil, Bomberos y la Policía, mientras se evalúa la evolución del caudal.

