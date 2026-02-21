Auto fuera de control chocó viviendas y terminó contra un poste

Un automovilista de 51 años resultó herido esta madrugada luego de protagonizar un recorrido descontrolado que dejó daños en dos viviendas, un árbol y un poste en barrio General Bustos.

Según se informó, el hombre conducía un Fiat Siena cuando, por causas que se investigan, chocó primero contra un Fiat Uno estacionado en calle Acampis al 1100 y contra la parte trasera de una casa, donde provocó daños en la verja y en la estructura.

Lejos de detenerse, el vehículo continuó su marcha hasta calle Julián de Cortázar al 500. Allí impactó contra un árbol, se subió a la vereda y terminó chocando contra un poste de cemento y la pared de otra vivienda.

Un servicio de emergencias lo asistió en el lugar y lo trasladó al Hospital Tránsito Cáceres con traumatismo de cráneo y otros politraumatismos.