Capturaron a dos hombres con pedido judicial en Carlos Paz y dos ciudades más

Dos hombres fueron detenidos en las últimas horas durante operativos realizados en el interior de la provincia, al constatarse que registraban pedido de captura vigente por delitos contra la integridad sexual.

Las actuaciones estuvieron a cargo de personal del área de investigaciones, que logró ubicarlos en distintos procedimientos desplegados en Villa Carlos Paz, San Francisco y Alta Gracia.

En paralelo, durante patrullajes preventivos, los efectivos también secuestraron una motocicleta y un vehículo que contaban con orden judicial vigente. Ambos rodados quedaron a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones correspondientes.