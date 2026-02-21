Carlos Paz: detuvieron a un peligroso delincuente en la peatonal

En la noche del viernes se procedió a la detención de un sujeto de 36 años oriundo de la ciudad de Córdoba fue detenido en Villa Carlos Paz por resistencia a la autoridad tras protagonizar disturbios en un bar céntrico mientras se llevaba adelante la transmisión de un partido de futbol.

El incidente tuvo lugar en Av. 9 de Julio, mientras se llevaba adelante la trasmisión de partido entre Rosario Central y Talleres, ante el gol del conjunto cordobes, empezó a gritar y provocar a los simpatizantes del equipo rosarino, por lo que los responsables del establecimiento le solicitaron que se retirara. Ante el comportamiento violento, tomó intervención el personal policial afectado al Operativo Verano, al cual reaccionó dando patadas y golpes de puño.

Finalmente, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la justicia. Algunos testigos del hecho aseguran que mostraba un comportamiento demasiado alterado que hacía presumir que podría haber estado bajo los efectos de alguna sustancia.

Según la información a la que tuvo acceso EL DIARIO, el sujeto contaría con un importante historial delictivo, tanto en la provincia de Córdoba como en otras jurisdicciones.