Controles de la FPA: detienen a menores y secuestran marihuana en Córdoba

En el marco del Plan Estratégico dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) realizaron una serie de controles preventivos en distintas localidades de la provincia de Córdoba, que derivaron en la detención de dos menores y el secuestro de estupefacientes.

Uno de los procedimientos se desarrolló en la ciudad de La Carlota, donde personal de la Compañía de Intervenciones Especiales detuvo a dos menores de edad acusados de resistencia a la autoridad (artículo 239 del Código Penal). Durante el operativo, los jóvenes se desplazaban en una motocicleta con la que embistieron a un efectivo policial, quien resultó herido aunque sin lesiones de gravedad. Además, el rodado fue secuestrado.

En otro operativo, realizado en el peaje de la ruta provincial A-104 a la altura de Bouwer, los uniformados llevaron adelante un control vehicular en el que identificaron a cuatro personas mayores de edad. En ese marco, se incautaron varias dosis de marihuana.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, los elementos secuestrados fueron remitidos a sede judicial y los aprehendidos trasladados para su correspondiente imputación por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.º 23.737.