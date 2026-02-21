Córdoba: Incautan jilgueros trasladados en jaulas trampera

En un control realizado sobre la ruta nacional 9, a la altura de Sinsacate, efectivos de Gendarmería detectaron que una persona trasladaba jilgueros en jaulas tipo trampera, en infracción a la normativa vigente sobre protección de fauna silvestre.

El hallazgo se produjo cuando los uniformados inspeccionaron un vehículo particular y advirtieron la presencia de las aves dentro del habitáculo. Al constatar que no contaba con la autorización correspondiente, se dispuso el secuestro de los ejemplares.

Las aves quedaron a disposición de la Policía Ambiental de Córdoba, que avanzará con las medidas necesarias para su recuperación y posterior liberación en su hábitat natural.