Hallaron una moto que había sido robada en Parque Siquiman

Una motocicleta que había sido robada fue descubierta este mediodía en Parque Siquiman. Se trata de una Honda Wave de color gris que apareció abandonada y oculta entre las malezas en la calle Córdoba S/N del barrio Tierra de Ensueño.

El personal policial que se encontraba de recorrido por el sector observó el rodado y al verificarlo, se constató que había sido sustraída en horas de la madrugada en la misma localidad.

Se procedió al secuestro de la motocicleta y quedó a disposición del magistrado interviniente.